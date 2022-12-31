5 طرق للتخلص من إرهاق بعد الاستيقاظ من النوم.. ابعد عن المنبهات

الشعور بالتعب والإرهاق المرتبط باضطرابات النوم أحد أبرز الشكاوى التي يتبادلها الأفراد في الأحاديث الصباحية المتداولة، والذي بدوره يؤثر على المزاج العام للأفراد وبالتي يؤثر في القدرة على بذل الطاقة على مدار اليوم.

الدكتورة شهيرة لوزا استشاري طب النوم قالت لـ«الوطن» إن أبرز أعراض اضطرابات النوم ببساطة تتضح في قابلية الشخص للنوم مرة أخرى بعد الاستيقاظ ودون قصد، وهذا العرض يكشف أن هناك مشكلة، وقد تكون في الكم أو الكيف أو التوقيت.

وأشارت إلى أن الشعور بالإرهاق بعد الاستيقاظ يرجع إلى عدة أسباب من أبرزها، عدم الحصول على قسط كاف من عدد ساعات النوم، أو أن الشخص تعرض للنوم السيئ، وأشهر مشكلات النوم التي تحدث بسبب مشكلة في التنفس أثناء النوم.

نصائح للحصول على النوم الصحي

1- الاستيقاظ كل في يوم في الموعد نفسه

2- ألا يذهب للنوم إلا عند الشعور الحقيقي بحلول النعاس، حتى لا يدخل في مشكلة الأرق

3- أن يكون السرير للنوم فقط حتى لا يرتبط النوم وألا يحول الفراش إلى غرفة معيشة

4- البعد عن المنبهات والمنومات، القهوة والشاي، الكاكاو والجنزبيل، والشيكولاتة، والمشروبات الغازية وبدائل السكر، موضحة أن هذه الأطعمة والمشروبات تؤثر على نوم الأفراد الذين لديهم استعداد لحدوث مشكلات في النوم.

5- البعد عن المنومات

عدد ساعات النوم

ونوهت إلى أن الرجال أكثر عرضة لمشكلات التنفس أثناء النوم في حيت تتعرض النساء إلى القلق، وعن عدد ساعات النوم التي يحتاجها الفرد، قالت «لوزا» إن الأبحاث توصلت إلى أن هناك دارسة مرتبطة بالنوم، وهناك أفراد في حاجة إلى لمدة 11 ساعة يوميا في حين يكتفي البعض بـ4 ساعات، لافتة إلى أن الشخص يستطيع بنفسه التعرف على عدد الساعات اللازمة له للنوم.

وعن اضطرابات النوم المرتبطة بالفئات العمرية، قالت إن الشباب فسيولوجيا وحسب الدراسات في حاجة إلى قدر أكبر من النوم، في حين يحتاج كبار السن عدد ساعات أقل.