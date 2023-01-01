حبس شخص صدم آخر بسيارته وتسبب في مصرعه بالنزهة

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مواطن في منطقة النزهة بالقاهرة والهرب بسيارته، ونسبت إليه تهمة القتل الخطأ وأمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

كسور وكدمات

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي قسم شرطة النزهة بالقاهرة بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوف، وتبين أن أحد المواطنين، مقيم في الغربية، حين عبوره الطريق اصطدمت به سيارة وتوفى إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ولاذت السيارة بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات، تبين أن المتهم سائق مقيم بالغربية، وأن السيارة المتسببة بالحادث «ميكروباص»، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بهروبه خشية ضبطه، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده والتحفظ علي السيارة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول عقوبة القتل الخطأ، قال المحامي حسن شومان، إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».