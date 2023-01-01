أماكن سقوط الأمطار اليوم.. ستستمر حتى 6 يناير المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، اليوم، على عددٍ من مدن ومحافظات الجمهورية تزامنًا مع بداية 2023، مؤكدة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، صباح اليوم، مع سقوط أمطار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، أنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم ستشمل السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المُطلّة على البحر المتوسط والمدن المطلة على البحر الأحمر، ووسط وشمال سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنّ الأمطار ستكون متفاوتة الشدة بين غزيرة ومتوسطة، وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم، مشيرة إلى أنّ حالة الأجواء الممطرة ستستمر حتى الجمعة المقبلة على السواحل، قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، منتصف الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.