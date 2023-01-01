تفاصيل مشروع تطوير «جوهرة الفسطاط».. يتكون من 468 وحدة سكنية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع تطوير منطقة جوهرة الفسطاط، واحد من أحدث المشروعات التي يعمل عليها الصندوق خلال هذه الفترة، حيث يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

تعديل تصميم مشروع جوهرة الفسطاط ليكون استثمار

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار حاليا تعديل تصميم مشروع جوهرة الفسطاط ليكون استثماريًا مع الحفاظ على ما تم من أعمال.

وأشار «صديق»، إلى أن مشروع جوهرة الفسطاط يتكون من 13 عمارة للنشاط الاستثماري، و468 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 32 عمارة إسكان مقترح تعديلها، بإجمالي 2300 وحدة.

تطوير منطقة الفسطاط التاريخية

وأوضح أن المشروع يعد سكنيًا وخدميًا للمشروع الأكبر وهو تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، والذي يعد من أهم المشروعات القومية، وهو أحد أهم المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال هذه الفترة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يكون مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، ومزارا سياحيا بمواصفات عالمية لخدمة المنطقة بأكملها، ويتكون من أكثر من منطقة سواء الحرفية، الثقافية، والترفيهية وغيرها من المناطق.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال هذه الفترة، ومنها تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، تطوير الأسواق العشوائية، وتطوير منطقة الفسطاط، بالإضافة إلى تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.