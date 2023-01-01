خسائر الجنيه الذهب تقترب من 3 آلاف جنيه.. بدون مصنعية

تكبد حائزو الذهب خلال 15 يوماً خسائر قاربت 3 آلاف جنيه في سعر الجنيه الذهب الواحد، بخلاف سعر المصنعية، حيث تراجع الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، من ذروة السعر في 15 ديسمبر الماضي حتى اليوم 1 يناير 2023 بقيمة 2920 جنيها.

2920 جنيها خسائر

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية في محلات الصاغة 16360 جنيها يوم 15 ديسمبر الماضي، محققا بذلك ذروة السعر، بخلاف المصنعية التي تصل لـ80 جنيها على الجرام الواحد في المتوسط، قبل أن يتراجع المعدن الأصفر لـ13.440 جنيه في غضون أسبوعين فقط، مسجلاً بذلك خسائر 2920 جنيه بدون المصنعية.

توقعات شعبة الذهب تتحقق

وسبق أن حذرت شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، من تراجعات وشيكة في المعدن الأصفر مع حلول العام الجديد، حيث قال ناجي فرج، مساعد وزير التموين لشؤون الذهب وعضو «الغرفة» لـ«الوطن»، إن سعر الذهب سيتراجع مع مطلع العام، وأن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع، مع إدراج المعدن في بورصة السلع يناير الجاري.

الأسعار مرشحة للتراجع

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب «مبالغ بها»، ويتم تسعيرها وفق معادلة خاطئة، مشيراً إلى أن الأسعار العادلة للمعدن أقل مما هي عليه الآن.

وبلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً 1680 جنيهًا في آخر تداول يوم أمس السبت، وعيار 24 الأكثر نقاءً 1920 جنيهًا، وعيار 18 أيضا 1440 جنيه، في حين سجل الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 سعر 13440 جنيهًا.