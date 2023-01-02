مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء الواقعة في نطاق عملها بدءًا من اليوم الاثنين وحتى الثلاثاء 10 يناير الجاري، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالتالي:

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» السيوف مدخل الفلكي بجوار البنك الأهلي المصري من 9 صباحا حتى 8 مساء وللتواصل سيارة شرق 01275918005.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» المنشية أمام فندق آمون من 9 صباحا حتى 2 ونصف عصرا.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 3 عصرا حتى 8 مساء وللتواصل سيارة وسط 01275918001.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا وحتى 3 ونصف عصرا.

- موعد ومكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 4 عصر وحتى 9 مساء وللتواصل سيارة غرب 01275918003.

فريق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة

وأوضحت الشركة أن مواعيد تقديم الخدمة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا، لتقدم جميع خدمات الشركة ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوي دفع فواتير - شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير - دفع الفواتير»، لافتا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.