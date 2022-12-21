القوى العاملة: سيارات متنقلة مجهزة لتأهيل شباب القرى لسوق العمل

قال المهندس أيمن قطاميش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، إن القوى العاملة تهتم بكل مواطن بحاجة إلى عمل داخل مصر، سواء حاصل على مؤهل عالي أو متوسط أو بدون مؤهل، لافتًا إلى دور الوزارة في مساعدة الخريجين في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم وللسوق ولمتطلبات السوق المحلية، التي تختلف من محافظة لأخرى، موضحا أن السوق بسوهاج في صعيد مصر، تختلف بصورة كبيرة عن متطلبات السوق في أسوان بجنوب الصعيد، وتختلف عن محافظة ساحلية في شمال البلاد كمحافظة الإسكندرية.

القرى الأعلى في معدلات البطالة

أضاف قطاميش، خلال حواره في برنامج «هنا ماسبيرو»، على القناة الثانية المصرية، أن وزارة القوى العاملة، درست سوق العمل للتعرف على أسباب البطالة الموجودة في المجتمع، لافتًا إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن القرى أكثر المناطق بالجمهورية معاناة، خاصة الأكثر احتياجًا، التي تمثل الفتيات نسبة كبيرة من سكانها.

مراكز تدريب متنقلة لتوفير فرص عمل

أوضح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بـ«القوى العاملة»، أن الوزارة لديها مراكز تدريب ووحدات ثابتة بالمدن والمراكز، ولم يكن لديها مراكز تدريب بالقرى، لذا عمدت في البداية إلى توفير 13 سيارة متنقلة، لاستغلالها في تدريب وتأهيل الشباب والفتيات، بهدف مساعدتهم على الوصول إلى فرص عمل مناسبة تليق بهم، إضافة إلى توفير تلك التدريبات في أماكنهم، دون الحاجة إلى التنقل لمكان آخر.