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محافظ القاهرة يتفقد عملية إطفاء حريق محدود بمركز تدريب مهني في «الأسمرات»

كتب:

وائل فايز
01:44 م | الأحد 01 يناير 2023
محافظ القاهرة يتابع إطفاء حريق محدود بالأسمرات

محافظ القاهرة يتابع إطفاء حريق محدود بالأسمرات

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عملية إطفاء الحريق المحدود الذي نشب في مركز التدريب المهني للصناعات النسيجية التابع لوزارة التجارة والصناعة بحي الأسمرات.

حريق محدود بمخلفات الأقمشة 

وكانت غرفة العمليات المركزية بـ محافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق محدود بمخلفات أقمشة ببدروم مركز التدريب، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت عملية الإطفاء دون إصابات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.