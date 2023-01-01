سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في الدقهلية.. وبدء عمليات شفط تجمعات المياه

تعرضت مدينة الجمالية وقرية ميت مرجا سلسيل في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة خلال أول أيام عام 2023، وبدأت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومن خلال فرق العمل بالشوارع والميادين.

وتواصلت غرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه جرى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس، وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

التعامل الفوري لشفط مياه الأمطار

وأوضحت أنه عقب سقوط الأمطار بمركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، تم التعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية بالمراكز وبمشاركة معدات الوحدة المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

متابعة رفع تراكمات المياه

وذكرت محافظة الدقهلية أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات المياه، مع اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية.