«مستقبل وطن» بقنا يسلم 48 وحدة صناعية في مجمع نجع حمادي الصناعي

سلم المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، ومحمود عرفات أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد عزت درويش رئيس هيئة التنمية الصناعية بقنا، عقود 48 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي بمنطقة «هو»، الصناعية بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار دعم الحزب لجهود القيادة السياسية، نحو توطين الصناعة ودعم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك بحضور وائل ممتاز أمين الإعلام وأشرف أحمد عبد الغني أمين التدريب والتثقيف والدكتور مصطفي محمود حامد أمين العلاقات العامة وأحمد سالم أمين المتابعة وتقييم الأداء وأحمد عبد العال أمين حزب مستقبل وطن بمركز نجع حماي.

المجمع الصناعي في نجع مقام على 74 فدانا

قال محمود عرفات أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات الصناعية علي مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية تشمل عدة قطاعات صناعية "غذائى - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء" بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وأكد "عرفات" علي أن هذا مجمع نجع حمادي الصناعي يعد أضافة للاقتصاد القومي المصري وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية فضلا عن أنه يقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى مشيرا إلي أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية كما انه يضم عدد من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هى "مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد".

وأشاد أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بجهود زعيم الأغلبية بمجلس النواب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في تذليل كافة العقبات أمام أصحاب المشروعات الصناعية بالمجمع وسرعة تسليمها لهم لبدء العمل والإنتاج.