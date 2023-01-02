الحالة المرورية على الطرق والمحاور في القاهرة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الإثنين، وفي القاهرة، وبالتحديد من كوبري أكتوبر المتجه إلى رمسيس وغمرة، فإن هناك سيولة مرورية، أما المتجه إلى العباسية فإن هناك كثافات بسيطة غير مؤثرة على الحركة المرورية، لكنها تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات المرورية

وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك سيولة مرورية كبيرة، وعند الاتجاه إلى نفق الملك الصالح، فإنه يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وذكرت الإعلامية لمياء حمدين، أنّ كوبري الروضة، فإنه يشهد بعض الكثافات وتظهر كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا حتى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيلة وكثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد.

غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية

وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه إلى نفق السلام في الاتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم كما ظهرت كثافات في شارع صلاح سالم وشارع الطيران بالتزامن مع دخول الموظفين مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء، وفي الجيزة، فإن الطريق الدائري للقادم من أكتوبر مازال مغلقا كليا بمنطقة القوس الغربي المريوطية مع غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية في اتجاه ميدان الرماية ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري والقادم من مدينة السادس من أكتوبر، وتمّ تحويل الحركة المرورية للقادم من الطريق الدائري لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي.