3 طرق لزيادة المدخرات في 2023.. أبرزها شراء العقارات والذهب

نصح الخبير الاقتصادي بلال شعيب، المواطنين، بالحفاظ على مدخراتهم والعمل على تنميتها وتحقيق أرباح، من خلال الاستثمار العقاري أو شراء الذهب أو شهادات ادخار للحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع التضخم.

الاستثمار العقاري

وقدم بلال شعيب الخبير الاقتصادي عددا من الطرق التي يمكن أن يحافظ من خلالها المواطن على قيمة مدخراته، أبرزها الاستثمار في العقارات، مشيرا إلى أن شراء العقار أحد أهم وسائل الاستثمار الآمنة، التي تحافظ على قيمة النقود.

وأضاف شعيب لـ «الوطن»، أن ما يميز الاستثمار العقاري، أنه يعطى عائد شهري جيد في حالة تأجير العقار إذا كان المواطن يمتلك وحدة سكنية أخرى، وأيضا من الأصول التي ترتفع قيمتها كلما مر عليها الزمن، مشيرا إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجه من يستثمر في العقار هي صعوبة التسويق وإعادة البيع مرة أخرى، نظرا لأن القيمة قد تكون مرتفعة ويصعب على المشتري توفير السيولة النقدية كاملة.

شهادات ادخار البنوك واذون الخزانة

وقال شعيب إن هناك نوعا آخر من الاستثمار يمكن أن يكون العائد منه جيدا، مثل شراء شهادات الادخار من البنوك والتي تعتبر من أولى الترشيحات التي ينصح بها، نظرا لأنها تعطى عائد شهريا جيدا يصل الى 15 ألف جنيه شهريا إذا قام المواطن بشراء شهادات قيمتها مليون جنيه تقريبا، موضحا أن أذون الخزانة تعتبر استثمار آمن، كونها تعطي عائد أكبر من شهادات الادخار بالبنوك ومن السهل تسييلها في أي وقت خاصة إذا حدث انخفاض في سعر العملة.

الاستثمار في البورصة

ولفت شعيب إلى أن هناك فرصة كبيرة لحفظ الأموال عبر شراء الأسهم في البورصة، بشرط أن تكون اكتتابات ولا يستمر أكثر من عدة أشهر والخروج عند نقطة مناسبة.

شراء الذهب

ويعد الذهب ملاذا أمنا للأستثمار، خصوصا أنه القيمة الحقيقية للنقد، وهو من وسائل الاستثمار الآمنة، مشيرا إلى أن الثلاث سنوات الماضية خصوصا مع بداية جائحة كورونا حققت اسعار الذهب مكاسب تصل لنحو 100%، ومن يرغب في استثمار أمواله في الذهب يجب أن يقوم بشراء السبائك والجنيهات والابتعاد عن المشغولات لتلافي المصنعية.