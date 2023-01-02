خبير اقتصادي: المنافذ إحدى أذرع الدولة لمساندة الفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن وزارة الداخلية تسعى لتحقيق هدف مجتمعى لها عن طريق دعم «الأمن الغذائى» بجانب أهدافها الأمنية المتعلقة بملاحقة الجريمة ومنع حدوثها، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن» أن منافذ السلع إحدى أذرع الدولة لدعم الأكثر احتياجاً ومتوسطى ومحدودى الدخل فى المحافظات، وإلى نص الحوار:

ما أهمية تنظيم وزارة الداخلية معارض للسلع الاستراتيجية؟

- المراكز والشوادر التى تنظمها وزارة الداخلية الهدف منها زيادة المعروض من السلع، خاصة السلع الاستراتيجية والأكثر مساساً بالمواطن، سواء كانت أدوات خاصة بالمدارس أو مستلزمات شهر رمضان المبارك، كل ما سبق الهدف منه زيادة المعروض بسعر قليل، بحيث يتمكن المواطن المصرى من شراء السلعة فى ظل ارتفاع متضخم للأسعار فى الفترة الحالية، ووزارة الداخلية تسعى لأن توفر السلعة والأمن الغذائى للمواطن المصرى دون أن تتحصل على مكاسب.

«السيد»: «الداخلية» تساهم فى دعم «الأمن الغذائى» للمواطنين ضمن أدوارها المجتمعية

إلى أى مدى تساهم معارض «الداخلية» فى محاصرة الغلاء؟

- المنافذ والشوادر التى خصصتها وزارة الداخلية تكون مكاسبها عبارة عن مصاريف إدارية بنسبة 1٪ من التكاليف، وبالتالى وزارة الداخلية تعمل على بذل الجهد لعرض السلع بأسعار مخفضة، ومتوسط الأسعار الموجودة فى «أمان» ومنافذ «كلنا واحد» والشركات التابعة لوزارة الداخلية أقل من سعر السوق بنحو 10 إلى 30٪.

كيف تدعم هذه الأنشطة دور وزارة الداخلية الخدمى؟

- دور وزارة الداخلية لا يقتصر على دورها الأمنى «جنائى أو معاقبة الجريمة» فحسب، لكن أصبح هناك «أمن غذائى» يهتم بمصلحة المواطن وتسعى الوزارة لتحقيقه من خلال تخفيف الأعباء عن المواطنين، ووزارة الداخلية توفر هذه المعادلة الصعبة التى تتلخص فى توفير الأمن العام والأمن الغذائى معاً للمواطن.

هل يمكن لمنافذ «الداخلية» أن تُحدث توازناً فى الأسواق؟

- الهدف من إنشاء منظومة «أمان» ومبادرة «كلنا واحد» ومنافذ الداخلية المتنقلة وغيرها توفير السلع الأساسية، خاصة السلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، وإحداث نوع من التوازن فى السوق وضبط الأسواق ومواجهة جشع واستغلال التجار، ويأتى اهتمام وزارة الداخلية بإقامة منافذ بيع المنتجات الغذائية والسلع وكافة احتياجات المواطنين من حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتقليل الأعباء عن كاهله ودعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتثبيت الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، بمنافذها فى المحافظات، التى وصلت إلى 1250 منفذاً ثابتاً، إضافة إلى 315 منفذاً متحركاً فى الأماكن التى يصعب توفير منفذ ثابت بها، وتُعد منافذ ومبادرات وزارة الداخلية إحدى أذرع الدولة لتقديم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة ومتوسطى ومحدودى الدخل لتحقيق الأمن الغذائى.

ما الذى يميز مبادرات «كلنا واحد» عن غيرها من المبادرات الشبيهة؟

- تم تنفيذ ٢٣ مرحلة لمبادرة «كلنا واحد» بهدف تقديم الدعم للأسر والطبقات المتوسطة والمنخفضة، ومن الملاحظ أن منافذ «الداخلية» والمبادرات التى تقوم بها تتميز بعدة أمور، لعل أهمها التنوع فى السلع والمنتجات المعروضة، خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية.

مكافحة التضخم

تحاول الدولة من خلال المبادرات الاجتماعية توفير السلع وتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجاً والطبقات المتوسطة لتوفير السلع الأكثر طلباً، نظراً لارتفاع الأسعار فى ظل التضخم الموجود على مستوى العالم الذى وصل فى الولايات المتحدة الأمريكية لـ12٪ ووصل أيضاً فى دول الاتحاد الأوروبى لـ12٪ وفى مصر معدل التضخم تجاوز الــ20٪.