إصابة طالب ثانوي بـ25 غرزة بعد تعدي 3 مجهولين عليه في القليوبية

تكثف أجهزة مباحث القليوبية من جهودها لضبط 3 أشخاص بعد تعديهم على طالب ثانوي، بأسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته وخضوعه لإسعافات أولية و25 غرزة.

وجرى التعدي على الطالب أثناء خروجه من درس خصوصي بشبرا الخيمة، رغبة من المتهمين في سرقة هاتفه المحمول، وتم نقله للمستشفى وخضع للعلاج فيما فر المتهمين هاربين وجار تحديدهم وضبطهم.

ملاحقة المتهمين بإصابة طالب ثانوي لسرقته في شبرا

وكلفت أجهزة التحقيق بالقليوبية أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهمين وكشف ملابسات الحادث وسبب الواقعة، وإعداد التحريات اللازمة حول الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد المتهمين وتفاصيل الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله .

واستمعت أجهزة التحقيق لوالد المجني عليه الذي أكد أن 3 أشخاص تعدوا على ابنه لسرقته أثناء خروجه من درس خصوصي لسرقة هاتفخه المحمول، فقاومهم فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في وجه ومناطق متفرقة في الجسم، وخضع للعلاج و25 غرزة، مطالبًا بسرعة ضبط المتهمين.

بلاغ بإصابة طالب ثانوي

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول شبرا الخيمة بوصول الطالب أحمد هاشم بالصف الثالث الثانوي إلى أحد المستشفيات الخاصة، مدعيا لتعرضه لمحاولة 3 أشخاص التعدي عليه وسرقته خلال خروجه من درس خصوصي، حيث تحرر المحضر رقم 210 لسنة 2023 قسم أول شبرا الخيمة.

وجار ملاحقة المتهمين وتحديد شخصيتهم، والتوصل بتفاصيل الواقعة وملابساتها فيما كشف التقرير الطبي للواقعة أن المجني عليه تعرض لجروح تهتمين بالوجه ومناطق أخرى.

من جانبه، قال عماد قزامل المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الواقعة هي جريمة سرقة مقرونة بالتعدي والشروع في القتل، وتصل العقوبة فيها إلى 15 سنة سجن بخلاف عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء بالمخالفة للقانون، ولكن في حالة ثبوت أن الواقعة تعدي بسبب التشاجر يتم تخفيف العقوبة وتكون جنحة مشاجرة.