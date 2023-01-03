هدوء في امتحانات النقل بالسويس.. ووكيل التعليم: الموبايل ممنوع

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التعليم بالسويس، لجان امتحانات مدرسة صلاح الدين الابتدائية والإعدادية الحديثة بنات وحسين مؤنس التجربية، يأتي ذلك بعدما انطلقت امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم في المحافظة.

الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان

وشدد «عمارة»، خلال جولته على الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان بدءا من عمل مسؤول الأمن، وانتهاء بأعمال لجنة النظام والمراقبة، مع توفير الجو الهادئ والمناسب للطلاب أثناء سير الامتحان حتى يتمكنوا من التركيز فى الإجابات.

وشدد وكيل وزارة التعليم في تصريحات صحفية على تحري الدقة بالتوقيع ثلاثيا على أوراق الإجابة، ومراجعة بيانات الطلاب، مع الالتزام بنموذج توقيع المقدرين ضمن إداريات عمل اللجنة، وإجراء عمليات تصحيح أوراق إجابات المواد يومياً، ومراعاة الدقة والحيادية فى أعمال الكنترول.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ودعا «عمارة» إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات المديرية المسبقة من عدم اصطحاب الطلاب أو المدرسين أجهزة المحول باللجان، وعدم تداول أى معلومة متعلقة بمواد الامتحانات على شبكات التواصل الإجتماعي.

وأدى طلاب المرحلة الإعدادية الامتحانات في مادة اللغة العربية والخط الصف الأول والصف الثاني في اللغة العربية والكمبيوتر والمرحلة الابتدائية في اللغة العربية والخط.