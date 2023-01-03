لو عاوز تشتغل.. إليك 1233 فرصة عمل في 6 محافظات برواتب تبدأ من 2700 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها عدد من طلبات التوظيف من 14 شركة خاصة في 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا.

وظائف وزارة القوى العاملة

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويمكن التقديم على تلك الوظائف خلال شهر يناير 2023 الجاري.

أماكن فرص العمل المتوفرة

فرص عمل جديدة متوفرة في 6 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية.

وتطلب الشركات شغل التخصصات التالية:

أخصائى تمويل

معلمين

خدمة عملاء

مسئول إئتمان

منسقة ميدانية

ملاحظ كهرباء

ملاحظ حراريات

مشرفين إنتاج

أفراد أمن

مشرفي مواقع

مشرفين استقبال

مندوبين توزيع

عمال مخازن وإنتاج

عمال نظافة وتخصصات أخرى.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة التي أعلنت توافر فرص عمل، بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام الشخص الذي تقدم للحصول على هذه الوظائف الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال الذهاب إلى المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة في كل المحافظات.