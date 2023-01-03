فتح 19 منفذا ثابتا في جنوب القاهرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقديم تسهيلات وتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وشددت نائب المحافظ، على نشر المنافذ في كل أحياء المنطقة الجنوبية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا مع ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة مع وضع الاسعار الاسترشادية طبقا لاشتراطات وزارة التموين، على أن تكون المنافذ سهلة الفك والتركيب وتوصيل كل المرافق لها.

السيطرة على الأسعار

وأشارت «عبدالمنعم» إلى معاينة عدة مواقع لفتح 19 منفذا ثابتا لخدمة المواطنين، وذلك بمساحات مختلفة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

توفير أماكن لإقامة شوادر

ووجهت «عبدالمنعم» رؤساء الأحياء، بالتعاون مع مديرية التموين، للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة للاطمئنان علي توافر السلع وبأسعار مناسبة .

وشددت نائب المحافظ على الأجهزة التنفيذية بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.