مصدر بالمتحف الكبير: موعد الافتتاح لم يتحدد.. وحفل نادر عباسي يروج للسياحة الثقافية

قال مصدر مسؤول في المتحف المصري الكبير، إنّ موعد افتتاح المتحف لم يتحدد بعد، لافتا إلى أنّ الحفل المقرر تنظيمه في 20 يناير الحالي، بقيادة المايسترو نادر عباسي وبمشاركة السوبرانو فاطمة سعيد، لا علاقة له بالافتتاح، وهدفع جميع التاريخ والتراث والفنون وتعزيز السياحة الثقافية في مصر.

انتهاء الأعمال الإنشائية بالمتحف

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الأعمال الإنشائية في المتحف المصري الكبير انتهت بنسبة 100%، ولم يتبق سوى أعمال بسيطة، حيث جرى نقل مقتنيات توت عنخ آمون عدا 200 قطعة في المتحف المصري سيتم نقلهم إلى قاعة توت قبل الافتتاح مباشرة، نظرا لحالتهم الجيدة، أما القطع الخاصة به داخل المتحف الكبير، جرى ترميمها ونقلها إلى قاعات العرض، فضلا عن ترميم مراكب الملك خوفو والدرج الأعظم والبهو العظيم، حيث انتهت الأعمال الإنشائية الخاصة بهم وتم وضع المسلة وترميمها.

مكان التابوت الأخضر

أما عن التابوت الأخضر الذي استردته مصر من أمريكا، أكد المصدر أنّه لن يكون في المتحف المصري الكبير، بل سيوضع في المتحف المصري بالتحرير.