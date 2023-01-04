لصان يتصلان بالشرطة لمساعدتهما في نقل المسروقات: «توصيلة للمطار ببلاش»

ألقي القبض على لصين في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن اتصل أحدهما بشرطة الطوارئ للمساعدة في نقل أغراضهما من منزل كانا يسطوان عليه، في حادثة غريبة وطريفة إلى حد ما، حيث تحرك أفراد الشرطة الأمريكية إلى المنزل بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

الشرطة: لا أحد يعيش في المنزل

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول بمكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية، قوله: «في المنزل المذكور سلفا توصل أفراد الشرطة الأمريكية إلى أنه لا أحد يعيش في المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحا».

وأضاف المسؤول الأمريكي: «بحثت الشرطة عن المتهم الذكر بعد التعرف عليه في مقطع مصور من كاميرا مراقبة أمنية أثناء سرقته لمتجر في بوانسيانا بفلوريدا، حيث سرقت عدة أغراض في وقت سابق من اليوم».

من جهتها، قالت صديقة اللص لشرطة مقاطعة بولك: «اتصلت بشرطة الطوارئ لمساعدتنا في نقل الأغراض من المنزل الذي حاولنا سرقته»، حيث سعى المتهمان لتوصيلة للمطار حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك، حسب بيان مكتب رئيس الشرطة.

اقتياد اللصين إلى السجن

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الشرطة بالمقاطعة التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية: «ساعدهما رجال الشرطة بالفعل في نقل الأغراض وقدما لهما توصيلة لكن ليس إلى المطار وإنما إلى سجن بولك بوكي».

وأوضحت وكالة أسوشيد برس أن الشرطة الأمريكية وجهت تهمتا السطو والسرقة للمتهم في سرقة المتجر وتهمة السطو في سرقة المنزل، ووجهت للمتهمة تهمة السطو على مقر سكني.