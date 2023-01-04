موعد استقرار الأحوال الجوية على المحافظات الساحلية.. تراجع فرص سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، موعد الاستقرار في الأحوال الجوية على المحافظات الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، التي تشهد اضطرابات في حالة الطقس وهطول أمطار مستمرة منذ نحو أربعة أيام متواصلة.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنه بدءًا من الجمعة المقبلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ستكون هناك حالة استقرار في حالة الطقس على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بدءًا من شمال البلاد وصولًا إلى مصر الوسطى وشمال وجنوب الصعيد، حيث تتراجع فرص سقوط الأمطار وتقل فرص تكاثر السحب الممطرة، وذلك بعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي القادم من طبقات الجو العليا الذي عمل على تكاثر السحب الممطرة خلال الأيام الماضية، واتجاهها شرقًا.

وعن درجات الحرارة، المتوقعة على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ما يلي:

درجات الحرارة الخميس 5 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 6 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 7 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الاحد 8 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.