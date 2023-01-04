أسعار السمك اليوم في مصر.. استقرار ملحوظ والبلطي بـ22 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم في مصر استقرارا في بعض الأسواق الكبرى، مثل «العبور» و«بورسعيد»، مع انخفاض في أنواع أخرى، فيما تراجعت الأسعار في محافظتي الإسماعيلية وكفر الشيخ بالتزامن مع ضخ كميات جديدة.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

وشهد سوق العبور اليوم استقرارا في أسعار السمك، وسجل البلطي كبير الحجم 43 و45 جنيها للكيلو، والفيليه من 30 إلى 150 جنيها حسب النوع، وسجل سمك المكرونة السويسي 66 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعارالسبيط والكاليماري بين 120 و240 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر الكابوريا بين 24 و90 جنيها، وسجل كيلو الجمبري صغير الحجم 60 جنيها للكيلو، وانخفض البوري ليسجل 68 جنيها للحجم الوسط، و90 جنيها للحجم الكبير.

أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، قال كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، البورصة الرئيسية لتوريد الأسماك، أن الأسعار شهدت تراجعا بقيمة جنيهين عن كل كيلو مباع لجميع أنواع الأسماك سواء البحرية أو النيلية.

وأضاف، أن أسعار السمك في كفر الشيخ تُحدد طبقاً لتعاملات البيع والشراء بالبورصة اليوم الأربعاء، وهو ما يصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن الانخفاض جاء في البلطي، والبوري، والدنيس، والقراميط، والجمبري، والسردين.

وسجل سعر السمك البلطي 22 جنيها حتى 34 جنيها لكيلو للأسماك ذات الحجم الكبير، وكيلو أسماك البوري «الطوبار» 36 جنيها حتى 66 جنيها للحجم الكبير، فيما سجلت الكابوريا 40 جنيها للكيلو، والسمك البياض 54 جنيها للكيلو، بيننا تراوح سعر السمك البوري بين 34 جنيها حتي 63 جنيها للكيلو، والسمك البليمي 35 جنيها للكيلو.

وسجل سمك «المبروك» 20 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 16 جنيها، والقراميط ذات اللون الداكن 13 جنيها، وكيلو الجمبري الأحمر 78 جنيها للحجم الصغير، و253 جنيها للجمبري الكبير، وكيلو اللوت 88 جنيها للكيلو، والقاروص 143 جنيها.

أسعار السمك اليوم في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، انخفضت أسعار السمك، حيث سجل بعض الأنواع انخفاضا وصل لـ3 جنيهات في الكيلو، على رأسها البلطي والبوري والدنيس، فيما استقرت أسعار الجمبري والكابوريا والسبيط دون ارتفاع أو انخفاض.

وسجل سمك البوري صغير الحجم سجل 60 جنيهًا، و70 جنيها للحجم المتوسط، وسجل سمك المكرونة فسجل سمك المكرونة 55 جنيها والتونة المجمدة 35 جنيها للكيلو، فيما سجلت السفرديا 35 جنيهًا، ووصل السردين إلى 38 جنيهًا، والقاروص 120 جنيهًا والدنيس 140 جنيها للكيلو الواحد

وسجل كيلو السمك البلطي صغير الحجم 25 جنيها للكيلو، والحجم المتوسط 35 جنيها، والحجم الكبير 45 جنيها فيما سجل الجمبري 60 جنيها للكيلو لأصغر حجم، فيما ارتفع سعر الجمبري الوسط إلى 120 جنيهًا و220 جنيهًا لأكبر حجم، وسجل كيلو السبيط الكاليماري 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الجمبري في بورسعيد

وفي بورسعيد، قال محمد محسن فؤاد، تاجر سمك في منطقة 5000 وحدة بحي الزهور لـ«الوطن»، إن سمك البوري مبطرخ يتراوح بين 80 - 90 - 100 جنيه، فيما تراوح سعر البلطي بين 40 و50 جنيه، وسجل الشبار أخضر بين 60 - 70 جنيها وسجلت السهلية 120 جينهي للكيلو.

وسجل، اليوم الأربعاء، سمك الشيكال مبطرخ 60 جنيها، واللوت 80 جنيها، والغطيان 80 جنيها، والغطيان جامبو مبطرخة بين 200 - 250 جنيها، والدنيس 130 جنيها، والجمبري أحمر 140 جنيها، والجمبري سويسي 250 جنيها.