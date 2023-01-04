«المركز الألماني» يعلن عن دورة تدريبية جديدة للهجرة والعمل في برلين 9 يناير

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، حول خطوات وشروط الهجرة من أجل العمل في ألمانيا لحاملي المؤهلات العليا، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار للشباب والفتيات، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

شرح سوق العمل في ألمانيا وشروط الهجرة إليها

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن: «هدف الجلسة شرح سوق العمل في ألمانيا، وشروط الهجرة، وكيفية تحضير طلب الوظيفة والمستويات المطلوبة من اللغة الألمانية والإنجليزية».

وتابع المركز المصري الألماني خلال المنشور: «الجلسة هتكون أون لاين يوم الإثنين 9 يناير الساعة 3 عصرا، من الأحد للخميس من 9:30 صباحا حتى 3:30 عصرا».

التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتوظيف

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.