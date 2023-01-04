إصابة 5 أطفال في انهيار جزئي لمنزل جنوب بني سويف

أصيب 5 أطفال، اليوم الأربعاء، بإصابات طفيفة وغير ظاهرة، إثر انهيار جزئي لمنزل بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونُقل المصابون بسيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

انهيار جزئي لمبنى جنوب بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة 5 أطفال في انهيار جزئي لمنزل بقرية جبل النور شرق النيل دائرة مركز ببا، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي، ووجه بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

3 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلي موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من باسم خميس رمضان، 10 أعوام، بدون إصابات ظاهرية، وأحمد سعيد قرني، 5 أعوام، بدون إصابات ظاهرية، ومحمود محمد محمد، 7 أعوام، وعمر محمد محمود، 7 أعوام، مصاب بكسر بالقدم اليمنى وجرح قطعى بفروة الرأس، وطه سعد قرني، 7 أعوام، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم.