بالأسماء.. إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انهيار جزئي لمنزل بقنا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، نتيجة انهيار جزئي لمنزل من طوب البلوك في نجع «عبد المولى الشرقي»، بقرية «كلاحين الحاجر»، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا بمحافظة قنا، في حادث انهيار جزئي لمنزل مبني بطوب أبيض على قاطنيه في مركز قفط.

أسماء المصابين في انهيار منزل في قفط

أسفر الانهيار عن إصابة كل من: «صابرة.أ»، 55 عاما، و«رحمة.ع» 35 عاما، وشقيقتها «سماح»، 21 عاما، و«كريم عبد الرحيم عادل»، عامين، و«حبيبة عبد الله»، عام ونصف، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار مديرية التضامن الاجتماعي بالواقعة

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإخطار مديرية التضامن الاجتماعي للمعاينة، وكتابة تقرير حول حالة المنزل والحالة المعيشية للأسرة.

على جانب آخر، كانت محافظة أسيوط شيعت جثامين 4 أطفال إلى مثواهم الأخير بدفنهم في مقابر العائلة، بعد مصرعهم في انهيار منزل في مركز ديروط في المحافظة.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.