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إصابة شخصين إثر انهيار جزئي لمنزل في قوص جنوب قنا

كتب:

رجب آدم
06:44 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
انهيار جزئي لمنزل في قنا

انهيار جزئي لمنزل في قنا

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في انهيار جدار منزل بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بإصابة شخصين في انهيار جدار منزل

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شخصين في حادث انهيار جدار منزل بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الانهيار وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 وتبين من التحريات أن المنزل مبني من الطوب اللبن، وأثناء تواجد الشخصين انهار عليهما جزء من جدار المنزل، مما أدى لإصابتهما بكدمات وسحجات.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وانتقلت الجهات التنفيذية في المركز بقيادة رئيس مجلس المدينة إلى موقع انهيار جدار منزل، وتمت المعاينة وانتشال المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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