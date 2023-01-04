سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السويس.. ودرجة الحرارة تصل إلى 10 مئوية

شهدت محافظة السويس سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء، مصحوب بانخفاض في درجة الحرارة، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل.

ورفعت محافظة السويس درجة الاستعداد، منذ ظهور التقلبات، وخلال اجتماع المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، بالجهاز التنفذي والهيئات العاملة بالسويس، شدد على الجاهزية التامة لمختلف الجهات المعنية من صرف صحي وأحياء وكهرباء بالتدخل الفوري، حال وجود آثار ناجمة عن التقلبات الجوية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة لانتشار سيارات شفط المياه، إضافة إلى سيارات الأحياء.

وكانت السويس قد شهدت انتشار الغيوم الكثيفة منذ الصباح الباكر مع نشاط الرياح من حين لآخر.

وتضمنت توقعات خبراء الأرصاد لطقس السويس اليوم، سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40%، تزداد شدتها خلال ساعات المساء، وتصل إلى رعدية في عدد من الأماكن مع استمرار تكاثر السحب على جميع الأنحاء وانتشار الغيوم الكثيفة.