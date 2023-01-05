أستاذ قانون جنائي: إلغاء النيابة للجداول الورقية يضع حدا لظاهرة تشابه الأسماء

علّق الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، على إلغاء النيابات العامة على مستوى الجمهورية جميع الجداول والدفاتر الورقية، حيث بدأت قيد وحصر القضايا إلكترونيا من خلال منظومة العدالة الجنائية.

وقال السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي: «لا يمكن إنكار جدية هذه الخطوة في وضع حلول جذرية لبعض الإشكاليات العملية التي تواجه المتقاضين في مصر أو جمهور الشعب المصري على إطلاقه».

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أنّ النيابة العامة تسعى إلى تذليل الإشكاليات من خلال رقمنة عمل النيابة العامة، ومن هذه الإشكاليات التشابه في الأسماء، إذ أن الرقمنة تؤدي إلى وضع حد لهذه الإشكالية ومساعدة جهات التنفيذ في المبادرة إلى تنفيذ الأحكام.

وتابع الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، أن النائب العام سعى من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تفعيل هذه الخدمة التي تأتي تالية لتطور كبير شهده المتقاضون من خلال رقمنة عمل النيابة، حيث يمكن تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة العامة سواء داخل أو خارج مصر، وبالتالي تأتي خطوة إلغاء الجداول الورقية لوضع حد لظاهرة التشابه في الأسماء التي تسبب إشكالية لمواطنين كثر.