أسعار الذهب اليوم في مصر: انخفاض 80 جنيها في بداية التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات المسائية بمحال الصاغة في جميع المحافظات، حيث فقد الجنيه الذهب 80 جنيهًا دفعة واحدة مقارنةً بالتعاملات الصباحية، وذلك على الرغم من استقرار سعر أونصة الذهب بالدولار عالميًا دون زيادة أو نقصان.

وشهدت مختلف الأعيرة انخفاضًا في السعر بمبالغ متنوعة، وفقًا لـ أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، وسط توقعات باستمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام المُقبلة، خصوصًا بعد تفعيل مبادرات إلغاء الشبكة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وقال عبد الرحمن محمد، تاجر ذهب في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر أونصة الذهب بالدولار استقر عالميًا خلال تعاملات الصباح، وبداية تعاملات المساء، حيث سجل سعر أونصة الذهب 31.10 جرام من الذهب عيار 24 الخالص 1824 دولارًا للبيع، بينما سجل 1823 دولارًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأشار إلى أنّ سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1874.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1851.5 جنيه للشراء، بانخفاض بلغ 11.5 جنيه مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1718 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1697.25 جنيه للشراء، بانخفاض 10.5 جنيه، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1640 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1620 جنيهًا للشراء، بانخفاض بلغ 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1093.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1388.5 جنيه للشراء، بانخفاض 8 جنيهات ونصف مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1093.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1080 جنيهًا للشراء، بانخفاض 6.75 جنيهًا مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 937.25 جنيه للبيع، بينما سجل 925.75 جنيه للشراء، بانخفاض 5.75 جنيه مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 702.75 جنيه للبيع، بينما سجل 694.25 جنيه للشراء، بانخفاض 4.25 جنيه مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأضاف أنّ سعر الجنيه الذهب سجل في بداية التعاملات المسائية 13120 جنيها للبيع، بينما سجل 12960 جنيهًا للشراء، بانخفاض بلغ 80 جنيهًا مقارنةً بسعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين خلال التعاملات الصباحية.