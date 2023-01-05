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تشكيل هيئة مكتب اتحاد الناشرين المصريين بعد انتخابات التجديد النصفي

كتب:

إلهام زيدان
10:10 م | الخميس 05 يناير 2023
اتحاد الناشرين المصريين

اتحاد الناشرين المصريين

اجتمع مجلس إدارة الناشرين المصريين الجديد، اليوم، عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي، بمقر الاتحاد لتشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية بالاتحاد، عقب فوز 4 أعضاء.

وجاء التشكيل حسب البيان الصحفي كالتالي:

سعيد عبده رئيس الاتحاد.

عبدالمنعم كامل وكيل الاتحاد.

محمد عبد المنعم الأمين العام.

ممدوح علي أمين الصندوق.

وجرى تشكيل اللجان النوعية، كالتالي:

لجنة الحريات برئاسة سعيد عبده.

لجنة المعارض برئاسة محمد عبدالمنعم.

لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة محمد كامل.

لجنة العلاقات العامة والتسويق برئاسة أحمد عبدالمنعم.

لجنة فض المنازعات برئاسة محمد العبسي.

لجنة النشاط الاجتماعي برئاسة ممدوح علي.

لجنة التطوير المهني برئاسة نيفين تهامي.

لجنة الإعلام برئاسة حسام حامد.

في سياق متصل، شارك الاتحاد أمس في القرعة العلنية التي أجرتها الهيئة العامة للكتاب بقصر المنارة من أجل تسكين الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فاعلياته في الفترة من 24 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.