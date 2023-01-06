دوي صافرات الإنذار في مناطق أوكرانية

دوت أصوات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية من بينها «سومي» و«خاركيف» و«دنيبروبيتروفسك» و«بولتافا» والأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في «زابوريجيا» التي ضمتها روسيا في عام 2022 إلى أراضي روسيا الاتحادية على إثر استفتاء.

سياسيا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عزمهما على تلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«واشنطن» و«برلين» تعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن «واشنطن» و«برلين» تعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة، مضيفة في بيان، إن الولايات المتحدة وألمانيا ستبدأن تدريب القوات الأوكرانية على استخدام المركبات.

وعبر بايدن وشولتز، عن تقديرهما للدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء والشركاء الآخرون لأوكرانيا.

«واشنطن»: «موسكو» تعتزم استخدام فترات التوقف لإعادة التجمع

من جانبها، وصفت «واشنطن»، الهدنة الروسية المؤقتة بالسخرية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تعتقد، أن «موسكو» تعتزم استخدام فترات توقف مؤقتة لإعادة التجمع.

وفي وقت سابق، أعلنت «موسكو»، عن هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة، فيما وصفت «كييف» الهدنة بالنفاق.

وأشار برايس، إلى أن «واشنطن» لا ترى أي بوادر استعداد من جانب روسيا للدخول في حوار سلمي مع «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في خطاب لمنظمة «الأمم المتحدة»، إن الهدنة الروسية المؤقتة تستر لتعزيز مواقع الخطوط الأمامية للجيش الروسي، ولوقف تقدم القوات بلاده في «دونباس».

وأوضح زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إن «موسكو» لن تكون قادرة على إخفاء استعداداتها لموجة جديدة من الهجوم ضد أوكرانيا وأوروبا، فيما أشار سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف، لقناة «أوكرانيا 24» التلفزيونية، إلى لا مفاوضات مع موسكو.

بدوره، أشار رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشيل، إلى أن الهدنة الروسية المؤقتة زيف ونفاق، مضيفا عبر «تويتر»، أن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا هو الخيار الوحيد لاستعادة السلم والأمن.