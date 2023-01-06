سوهاج تتغير.. تبطين 215 ترعة بتكلفة 2 مليار جنيه للحد من هدر المياه
كتب:
أحمد حامد دياب
08:07 ص | الجمعة 06 يناير 2023
تبطين ترع سوهاج
يُعد المشروع القومي لتبطين الترع من أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبطين الترع والحفاظ عليها وتوفير هدر المياه.
215 ترعة بطول 638 كيلو متر
وشهدت محافظة سوهاج عدة مشروعات لتبطين الترع وكانت بمثابة نقلة حضارية لحماية البيئة ولتقليل الفاقد من المياه لضمان وصولها لكل الأراضي الزراعية، ويستهدف المشروع 215 ترعة في سوهاج بأطوال اجمالية بلغت 638 كيلو متر وبتكلفة 2.06 مليار جنيه.
4الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية4
وتتميز أعمال تبطين الترع بأنها تراعي الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، حيث يساهم المشروع في تحسين جودة الري وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأراضي الزراعية، ويعد المشروع محورًا رئيسيًا من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بمستوى المعيشة.