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سوهاج بتتغير.. توفير وحدات في «سكن كريم» لـ842 مواطنا بـ35 مليون جنيه

كتب:

شريف سليمان
10:03 ص | الجمعة 06 يناير 2023
تطوير محافظة سوهاج

تطوير محافظة سوهاج

استعرضت «الوطن»، جهود الدولة المصرية في تطوير محافظة سوهاج، ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين حياة سكانها، حيث جرى بناء وتسليم 207 وحدة لسكان منطقة السماكين وتوفير 18 محلا للسكان.

وتم توفير مياه شرب نظيفة وتطوير الصرف الصحي وفرش الوحدات بالكامل، كما جرى توفير سكن كريم لـ842 مواطنا بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، وجرى إنشاء محور رئيسي وممشى على النيل مفتوح كمتنفس لأهالي المنطقة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج.

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بقلم شريف سليمان