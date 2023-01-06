أسعار مٌخفضة واللحمة بـ150 جنيها.. قائمة أسعار السلع بـ«الزراعة والتموين»

تخفيضات عديدة طرحتها وزراتي الزراعة والتموين في السلع الأساسية في منافذها ومجمعاتها بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسبة تتراوح ما بين 25% لـ30 %، حيث تم ضخ كميات كبيرة من السلع والتي اشتملت على اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر وأنواع مختلفة من البقوليات.

الزراعة تطرح اللحوم بـ130 جنيها.. والأرز بـ 13 للكيلو

في منافذ وزارة الزراعة والتي يصل عددها الثابتة والمتنقلة إلى 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية، طرحت الوزارة الأرز عريض الحبة بسعر 15 جنيهًا، ورفيع الحبة بسعر 13 جنيهًا، وكيلو الفول البلدي المعبأ فيباع بسعر 13.5 جنيه والعدس الأصفر بـ17 جنيهًا لنصف الكيلو أما السكر فُطرح بـ 18.5 جنيه وزيت القلي بـ 35 جنيهًا للزجاجة اللتر.

فيما طرحت الوزارة اللحوم البلدية بسعر 150 جنيهًا للكيلو، كما يباع كيلو الضأن بسعر 145 جنيها للكيلو.

التموين تُعلن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

فيما بدأت وزارة التموين منذ الأول من يناير بالتعاون والاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية في افتتاح معارض أهلا رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وطرح السلع بأسعار مخفضة، حيث طرحت الوزارة الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو و الأرز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو والدقيق 15 جنيها، ‏والزيت بأسعار تتراوح ما بين 38 جنيه لـ47 جنيها حسب حجم الزجاجة، فيما طرحت كيلو السكر من 14.5 إلى 16 جنيها.

وقبل ساعات تحدث وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أنه تم تشكيل مجموعات عمل ي كل محافظة لمراقبة الأسواق والالتزام بالإعلان عن الأسعار، وبحث الأسعار العادلة للسلع.