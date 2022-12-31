«الزراعة» تعلن أسعار 18 سلعة بتخفيض 30%.. اللحمة بـ150 جنيها والأرز بـ13

قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الإنتاج يقوم بطرح كافة السلع الأساسية في منافذه بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 30%، وتلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين بكافة مستوياتها، حيث يتم بيع اللحوم البلدية من مزارع قطاع الإنتاج بسعر 150 جنيهًا للكيلو، كما يباع كيلو الضأن بسعر 145 جنيه للكيلو ويوميًا يتم طرح اللحوم في المنافذ حتى أيام العطلات مثل السبت لا يتوقف البيع.

توفير كميات كبيرة من الأرز

وأضاف «السباعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير كميات كبيرة من الأرز يتم ضخها في المنافذ ولم تختفِ يومًا واحدًا حيث يباع الأرز عريض الحبة بسعر 15 جنيهًا، و«رفيع الحبة» يباع بسعر 13 جنيهًا، أما الفول البلدي فيباع بسعر 13.5 جنيه والعدس الأصفر يباع بسعر 17 جنيهًا لنصف الكيلو والفاصوليا واللوبيا يباع بسعر 15.5 جنيه للكيلو، أما السكر فيباع بـ 18.5 جنيه وزيت القلية بـ 35 جنيهًا للتر وزيت الزيتون بـ 155 جنيهًا، أما زيت الزيتون من معاصر القطاع فيعرض بـ 80 جنيهًا.

وأكد رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع السلع تعرض في منافذ قطاع الإنتاج ونركز على الأساسية منها وتصل إلى 18 سلعة، ويتم توفيرها بسعر مُخفض وذلك بسبب إلغاء الحلقات الوسيطة حيث أنها من مزارع القطاع كما يتم توفير لحوم برازيلية بسعر 130 جنيهًا وعسل النحل بسعر 45 جنيهًا للكيلو والكبدة المستوردة بسعر 110 جنيهات كذلك تباع الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك والمخللات والألبان ومشتقاتها وهي ذات جوده عالية.

الرقابة الصارمة على الإنتاج والتسويق في

وأشار، الى أن وزارة الزراعة 171 منفذًا ثابتًا على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذًا متحركًا من ضمنها منافذ قطاع الإنتاج حيث يتم متابعتها بشكل مستمر؛ لضمان توافر السلع وتنوعها، لافتا الى أن قطاع الإنتاج يهتم بالجودة والرقابة الصارمة على الإنتاج والتسويق في المنافذ حيث لدى القطاع خبرة طويلة في هذا الأمر.

أشار الى أن السر في انخفاض الأسعار يعود لعدم وجود حلقات وسيطة ترفع من السعر، كما يضم القطاع 44 مزرعة موزعه على مستوى الجمهورية، وتغطى تلك المزارع 21 ألفا و835 فدانا تقريبا، إضافة إلى مزرعة شرق العوينات (37٫2 ألف فدان).