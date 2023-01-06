أيهما أفضل لشراء السلع والأجهزة المنزلية.. التقسيط أم الكاش؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق لشراء السلع والأجهزة المنزلية التي يحتاجونها رغم ارتفاع الأسعار، في ظل زيادة التضخم بشكل كبير، ومن الممكن أن يكون المواطن في حاجة ضرورية لشراء المنتج لكنه لا يملك المال الكافي لذلك قد يلجأ المواطن إلى تقسيط هذه المنتجات حتى يستطيع اقتنائها.

هل التقسيط أفضل أم الكاش؟

وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة المالية من خلال تقرير صحفي، فإن إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية عن الفترة من يناير إلى سبتمبر2022، بلغ نحو 396 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 191 مليار جنيه.

ووفقا لهذا التقرير فإن هناك إقبال كبير من المواطنين على التمويل الاستهلاكي واللجوء إلى التقسيط، وقال خبير الاقتصاد وإدارة الأعمال الدكتور وائل صبحي، أن التقسيط حل أمثل أمام أغلب المواطنين للحصول على ما يحتاجونه، بشرط أن يكون لدى المواطن القدرة على سداد الأقساط حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

واضاف صبحي لـ «الوطن»، أن المواطن الذي يملك القدرة على الدفع كاش، من المؤكد أن هذا أفضل له، حتى لا يعرض نفسه لارتفاع الأسعار المستمر، وهناك من يملك الكاش ولكنه يفضل التقسيط، خصوصا أن التقسيط يعطى الفرصة للمواطن للحصول على المنتجات إذا كان لا يملك سعرها كاش، ولكنه يضمن سداد الأقساط شهريا.