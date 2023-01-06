حكاية «Very Nile».. مبادرة بيئية لتنظيف نهر النيل بمشاركة 60 صيادا

روت فرح عبد الباقي، المسؤولة عن التوعية في مبادرة «Very Nile»، تفاصيل حملة تنظيف نهر النيل، موضحة أن الحكاية بدأت من خلال جولة رفقة أعضاء المبادرة في النيل عام 2018، وانزعاجهم من مشهد المخلفات، ليقرروا اتخاذ خطوة للحفاظ على البيئة وتنظيف هذه الأماكن، وبالتالي الموضوع بدأ بشكل تلقائي وعفوي.

إقبال كبير على المبادرة

أضافت «فرح»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة» على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أن المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المتطوعين، ما يعد اهتماما كبيرا لتنظيف نهر النيل، كما أن هناك عددا من المشاهير شاركوا في الحملة.

وأشارت إلى أن المبادرة استعانت بالصيادين المتواجدين على ضفاف نهر النيل، لتجميع البلاستيك المُلقى على النهر، على أن تشتريه المبادرة منهم، موضحة أنهم في البداية استغربوا الفكرة، لكن بعدما وجدوا أن ذلك يدر عليهم عائدا ماديا إضافيا، تحمسوا للغاية، ليصل عدد المشاركين في المبادرة 60 صيادا.

البلاستيك أسوأ أنواع المخلفات

لفتت مسؤولة عن التوعية في «Very Nile»، أن المبادرة تعمل طوال 5 أيام في الأسبوع، ويتم فرز المخلفات للتصرف فيها، ناصحة المواطنين بالحرص عند شراء الزجاجات البلاستيك، نظرا لأن هناك أنواعا تؤدي إلى السرطان، موضحة أن أفضل الأنواع هي الزجاجات الشفافة، بينما البلاستيك الأخضر من الصعب إعادة تدويره.