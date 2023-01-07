من الجيزة إلى الدقهلية.. سقوط عصابات «علي بابا» وبحوزتهم آثار قبل بيعها

شهد عام 2022، العديد من الوقائع المشابهة في تجارة الآثار حيث بدأت من الدقهلية بضبط مجموعة من القطع الأثرية داخل شقة سكنية، التي سميت بشقة «علي بابا»، وبين ضبط اثنين في الجيزة اليوم في مطلع 2023 بحوزتهما 30 قطعة يشتبه في أثريتها، تواصل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين على القانون ومواجهة هذه الجرائم بكل قوة.

ضبط تشكيل للتنقيب عن الآثار

آخر هذه الوقائع، هي التي أعلنته وزارة الداخلية اليوم لضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالقطع الأثرية في الجيزة، حيث جرى ضبط اثنين بحوزتهما 30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في أثريتها، وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة وبيع المضبوطات.

قطع أثرية

وفي عام 2022، كانت الواقعة الأشهر على مستوى الجمهورية في الدقهلية حيث جرى ضبط شقة بداخلها كميات كبيرة من القطع الأثرية، بعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وإجراء التحريات اللازمة، وبحوزته 295 قطعة أثرية وتابوت فرعوني وقطع أثرية وتماثيل مختلفة الأحجام والأشكال.

وفي شقة الزمالك جرى ضبط 5 آلاف قطعة من بينهم 1384 قطعة أثرية، ومجوهرات فاخرة وبعض اللوحات النادرة على مستوى العالم، وانتيكات وتحف فنية مميزة مختلفة الأشكال والأحجام .

وفي الفيوم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي أثناء بيع تماثيل يبلغ عددها 27 تمثالا يشتبه في أثريتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة الخارجين علي القانون ممن تسول لهم أنفسهم التلاعب بمقدرات الشعب المصري .