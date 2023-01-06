«كنتالوب الصعيد»: ثمار برائحة عطرية وورق أصفر مبهج.. «دوق الشهد»

بوجوه تعلوها الابتسامة وتكسوها الفرحة، انطلق العاملون إلى جنى محصول الكنتالوب، مرددين: «دوق الشهد»، فى قرى الأقصر، وبدأ أصحاب المزارع والعمال فى حصاد الكنتالوب، لما فيه من خير كثير ورزق وفير للجميع من العمال وأصحاب المزارع.

«الكنتالوب مبشر بالخير»، بتلك الكلمات افتتح أحمد عبود، صاحب مزرعة كنتالوب فى قرية نجع الوحدة على مساحة 20 فداناً، حديثه مع «الوطن»، معبراً عن سعادته لبدء زراعة تلك الفاكهة فى جنوب الصعيد، وبالأخص محافظة الأقصر، حيث إن زراعة الكنتالوب لم تكن فى الجنوب وإنما فى سيناء والعريش، لاحتياجه إلى أرض جبلية صفراء، لكن الموسم هذا العام مبشر وجيد من حيث كمية المحصول وجودته، حتى العمال ينتظرون جنى المحصول لأنه مصدر رزق وفير لهم، ويكفى أن تعمل وسط مزارع رائحتها عطرية جميلة تغمرك بالسعادة.

ويقول المهندس أحمد عبدالحميد إن الكنتالوب من الفواكه التى تطرح فى فصل الشتاء، ومن فصيلة نباتات العائلة القرعية، ومن أنسب الأراضى لزراعته الأراضى الصفراء الجبلية، والأراضى الصفراء الثقيلة، وتتم زراعته فى عروتين إحداهما صيفية، وتكون بزراعة المحصول فى شهرى فبراير ومارس، ويتم الحصاد فى شهرى أبريل ومايو، والأخرى عروة نيلية، ويتم فيها زراعة المحصول فى شهرى أغسطس وسبتمبر ويكون الحصاد فى شهر أكتوبر.

ويتابع «عبدالحميد» أنه عند نضج المحصول وتلونه باللون الأصفر الجميل، تشم رائحته العطرية على بُعد مسافة كبيرة من الأرض المزروعة به، حيث يحتاح المحصول من 3 إلى 4 أشهر من الزراعة على حسب صنفه أو درجة الحرارة، وتتراوح إنتاجية الفدان بين 4 و6 أطنان من الكنتالوب، ومن الممكن أيضاً زراعة الكنتالوب فى شهرى ديسمبر ويناير لكن بشرط أن تتم زراعته تحت الأنفاق، ويتم حصاده فى شهر مارس، ومن أصناف الكنتالوب الشهيرة الفرنساوى والهجين، وتحتوى فاكهة الكنتالوب على نسبة جيدة من السكريات، وهو من الفواكه التى ينصح بتناولها أطباء التغذية نظراً لاحتوائه على فيتامينى «أ وج».

وعن تجهيز الأرض لحصاد الكنتالوب، يشرح المهندس عبدالحميد أن محصول الكنتالوب يحتاج إلى 3 عزقات لإزالة الحشائش الضارة من التربة، مع مراعاة أن يتم العزق على سطح الأرض دون الوصول إلى جذور النبات. ويستطرد قائلاً إنه يجب حماية محصول الكنتالوب من الآفات والأمراض الضارة، حتى تحصل على فواكه جيدة، ونسبة التالف من المحصول تكون قليلة، ويتم مقاومة الآفات والأمراض عن طريق رش المحصول بعد رية المحاياة مباشرة بخلطة من المبيدات.