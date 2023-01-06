الزراعة المصرية.. اكتفاء ذاتي من 9 محاصيل وصادرات بـ 6.3 مليون طن

حققت الزراعة المصرية طفرة غير مسبوقة فى إنتاج الخضر والفاكهة، بلغت فيها نسبة الاكتفاء الذاتى 100% وبإنتاج بلغ 21.3 مليون طن للخضر و11.7 مليون طن للفاكهة وفق تقرير للإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة، وتخطت الصادرات الزراعية المصرية رقماً قياسياً هو الأول فى تاريخها حيث تخطت حاجز الـ6 ملايين طن رغم الظروف الدولية وتأثيرها على حركة الصادرات والواردات، ونجحت مصر فى فتح أسواق دولية غير مسبوقة.

«الزراعة»: نصدر 350 سلعة إلى 160 سوقاً خارجية.. والفضل للمزارعين والمصدرين

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر حققت اكتفاء ذاتياً من 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع أن كل ذلك انعكس على الصادرات الزراعية المصرية التى حققت طفرة غير مسبوقة فى التاريخ وشهد العام الماضى رقما قياسيا وتجاوزت 6٫3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها، وبلغت الزيادة حوالى 625 ألف طن عن العام قبل الماضى وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التى يواجهها العالم هذا العام، وهذا الإنجاز يعود إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية. وأكمل الوزير أن عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160 سوقاً، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً وقد زادت هذه الجهود فى السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها، ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندية للبرتقال والأرجنتين وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندية للبطاطس وإندونيسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وآخرها السوق الفلبينية أمام الموالح المصرية والسوق الصينية أمام صادرات مصر من التمور.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، إنه خلال هذا العام نجح الحجر الزراعى فى فتح 16 سوقاً جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية وجارٍ العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقاً جديدة فى قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين.

وقال إن مفتشى الحجر قاموا أيضاً بالتفتيش والإشراف على جميع محطات ومراكز التعبئة على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى اعتماد ما يزيد على 3 آلاف من المزارع والكيانات التصديرية ورفع إحداثياتها.

وقال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزى للمبيدات، إن المعمل حقق طفرة علمية كبيرة خلال الفترة الأخيرة فى ظل توجهات الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز سمعتها فى دول العالم، وتم تحليل عدد 48564 عينة من شحنات المنتجات الزراعية المختلفة والمعدة للتصدير خلال الفترة الماضية، ورفض منها عدد 1063 عينة فقط، وهو ما يؤكد جودة الحاصلات الزراعية المصرية واتباع الممارسات السليمة فى الزراعة.