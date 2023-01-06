عشاء عيد الميلاد حول العالم.. التبولة والديك الرومي والمشويات أبرز الأطباق

عشاء عيد الميلاد في ليلة العيد، أو مأدبة الغداء يومه، جزءا مهما من الاحتفال بالعيد، فلا يوجد طبق موحد يقدم في هذه المناسبة بمختلف أنحاء العالم، بل تختلف الأطباق من بلد إلى آخر وفقا لثقافة أهلها.

عشاء الميلاد حول العالم

في قارة آسيا يقضي شعب اليابان، حفل عشاء عيد الميلاد مع الأصحاب والأصدقاء خارج البيوت، لذلك تزدحم مطاعم الوجبات السريعة، فيتناولون الدجاج المقلي، والكعكة الإسفنجية المزينة بالشوكولاتة والبطاطس، وفي الفليبين، يتطلب إعداد أطباق الميلاد وقتا طويلا، وعلى رأسها أطباق لحم البقر أو الدجاج، وفقا لموقع «يورونيوز».

عشاء عيد الميلاد في أوروبا الشرقية

الوضع في أوروبا الشرقية يختلف قليلا، ففي صربيا وفقا للتقاليد الشعبية، تضم وجبة عيد الميلاد، تشكيلة وفيرة ومتنوعة من الأطعمة، في حين تشكل وجبة القدس الشرقية، تقليدا شائعا في الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في كل من روسيا وأوكرانيا.

سلطات وأسماك في أرمانيا وروسيا

في روسيا تضم مائدة ليلة الميلاد، سلطة أوليفيه التي تتضمن البطاطس، الجزر، البازلاء، الشمندر، البيض (كلها مسلوقة)، البصل، والخيار المخلل، وتضاف إليها أيضاً شرائح السمك المتبل بالبهارات والملح، كما تحضر الفطائر المحشوة بالملفوف واللحمة.

أما الأرمن فيعدون الأسماك، لاعتقادهم أنها تجلب البركة والحظ، ويحضرون حلوى «بارابورما»، وهي عبارة عن عجين البقلاوة المحشو بالجوز، إضافة إلى العثملية بالجوز والقشطة، وتحظى حلاوة مار سركيس المزينة بالجوز والسمسم بالإقبال الشديد.

تقاليد عائلية في الأرجنتين وأمريكا اللاتينية

في ودول أمريكا اللاتينية، يعتبرون اللحم الوجبة الرئيسية في العشاء التقليدي، فضلا عن الفاكهة والسلطات والكوكتيل، أما في الأرجنتين ترتبط ليلة عيد الميلاد بالتقاليد العائلية، حيث تتجمع حول وجبة ليلة الميلاد، وتضم وجبة ليلة عيد الميلاد طبق الأسادو والباستا والإيمباندا، كذلك الديك الرومي المحشي أو اللحم المشوي، فيما يهتم الكوبيون بأن تكون ولائمهم من تراثهم الشعبي، وهي عادة ما تكون لحما مشويا يتوسط المائدة في عشاء ليلة العيد.

أمريكا الشمالية

بما إن الولايات المتحدة وكندا تعتمدان تقديم ديك الحبش ليلة عيد الشكر، بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، فيستبدل في عيد الميلاد بالمأكولات البحرية إجمالا من الأسماك والقريدس والمحار وغيرها، إضافة إلى أطباق معدة من اللحم، ويقدم إلى جانبها مشروبات روحية.

وفي بريطانيا والدول التي تأثرت بتقاليدها، تضمّ مائدة عيد الميلاد الدجاج المحشي والإوز، إلى جانب اللحوم والمرق والخضروات وعصير التفاح في بعض الأحيان، هناك أيضًا بعض الحلويات الخاصة مثل «حلوى عيد الميلاد» تنتشر في تلك المناطق.

المنسف الأردني والتبولة السوري في بلاد الشام

في بلاد الشام، خاصة سوريا ولبنان، تشمل مأدبة عيد الميلاد الكبة وورق دوالي والدجاج المحشي، فضلًا عن المقبلات أبرزها: التبولة والفتوش وبابا غنوج وغيرها من المقبلات، ويعتبر البعض أن الأطباق التقليدية المعتادة والمعروفة هي الأمثل، مثل الدجاج مع الأرز والمشاوي في لبنان، المنسف الأردني والمسخن الفلسطيني، والباجة والدولمة في العراق، إضافة إلى الحلويات ومنها الكعك المحلى باللوز والقرفة في مصر.

دول البحر المتوسط

في صقلية، الوجبة الخاصة بعيد الميلاد مؤلفة من تقديم 12 نوعا من الأسماك، وفي البرتغال تعتبر الوجبة البحرية مثل الكلماري وقريدس الوجبة الرئيسية، وفي اليونان يضاف إلى الوجبة الرئيسية وهي عادة وجبة بحرية مقبلات مثل السلطة اليونانية والسلامي والزيتون والجاجيك وغيرها من المقبلات التقليدية اليونانية.

في إسبانيا تشكل المأكولات البحرية عنصرا أساسيا في وجبة عشية عيد الميلاد، فضلا عن وجود الزيتون وزيت الزيتون في تلك المنطقة يميزها عن غيرها، ومن الأطباق المعروفة في مدينة فالنسيا طبق الباييّا وهو طبق محضرة بالخضراوات واللحوم أو الأسماك، فضلًا عن المقبلات وأطباق لاس تاباس بالإسباني، وهي عبارة عن أطباق صغيرة تقدم عادة مع الشراب كمقبلات، وفي إيطاليا تتضمن القائمة الرئيسية بعض الأطباق الشهيرة، تشمل الباستا والبيتزا واللازانيا والفوكاتشيا.