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تفاصيل إنقاذ رضيع بعد ابتلاع لب.. وطبيب بمستشفى بنها يوجه تحذيرا للأهالي (صور)

كتب:

حسن صالح
03:10 ص | السبت 07 يناير 2023
إنقاذ رضيع من حبة لب ببنها الجامعي

إنقاذ رضيع من حبة لب ببنها الجامعي

حذر الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة الصدر والقلب في مستشفى بنها الجامعي، من خطورة تناول الأطفال في المرحلة السنية عمر يوم وحتى 6 سنوات حبات اللب والسوداني أو التعامل مع الأجسام الغريبة الصالحة للبلع، ما قد يُعرضهم لابتلاع أجزاء منها أو حبات كاملة في القصبة الهوائية والتجويف الصدري ويعرضهم إلى توقف التنفس وخطورة فقدان الحياة في هذه السن. 

 

إنقاذ حياة رضيع ابتلع حبة لب ببنها الجامعي 

وأعلن الجزار أن فريقا طبيا في مستشفى بنها الجامعي برئاسته نجح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في إنقاذ حياة رضيع واستخراج حبة «لب سوبر» من القصبة الهوائية لطفل عمره سنة وسبعة أشهر ابتلعها عن طريق الخطأ واستقرت بالقصبة الهوائية وحضرت الأم للقسم حيث تم تحضير الطفل لإجراء العملية وتم بحمد الله استخراج اللبة أمس الجمعة.

وأضاف الجزار لـ«الوطن»، أنه شارك في إجراء المنظار فريق طبي برئاسته ومشاركة الدكتور محمود عبد العظيم والدكتورة سارة نبيل ومن أطباء التخدير الدكتور محمد عبد الرازق والدكتور محمد مشرف ومن تمريض العمليات محمد عطية.

تفاصيل إنقاذ حياة رضيع في بنها الجامعي 

وكشف بيان رسمي من الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي أنه تمكن فريق جراحي من استخراج حبة «لب سوبر» من القصبة الهوائية لطفل عمره سنة و7 أشهر مقدما الشكر للفريق الجراحي الذي أجرى الجراحة، مشيرا إلى أن مستشفى بنها الجامعي نجح في إنقاذ العديد من الأطفال في القليوبية والمحافظات المجاورة، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال أقل من 6 سنوات والتدخل السريع في حالات الشرقة بالطريقة السليمة للإسعافات الأولية في حالة ابتلاع الأجسام الغريبة وخاصة اللب والسوداني بشكل خاطئ أو الأجسام الغريبة.

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