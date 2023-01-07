قناة «إكسترا نيوز» تحتفي بعدد «الوطن» عن المسيح وعيد الميلاد: متنوع ومميز

احتفى برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، بعدد جريدة «الوطن» اليوم، الذي خصص بالكامل للاحتفال بالسيد المسيح وعيد الميلاد المجيد.

منة فاروق: عدد الوطن «حاجة محترمة»

وقالت الإعلامية منة فاروق تعليقًا على عدد جريدة الوطن اليوم، إنَّه لأول مرة في الصحافة اليومية تخصص جريدة عددًا بالكامل بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة واصفة العدد بـ«حاجة محترمة».

العدد يحتوي على العديد من الملفات والموضوعات

وأضافت أنَّ العدد يحتوي على العديد من الملفات والموضوعات، أبرزها ما كتبه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقال بالجريدة بعنوان «كن ولودا ومثمرا».

ولفتت إلى أنَّ الجريدة احتوت على ملفات أخرى بعنوان «من وادي النطرون إلى جبل الطير إلى دير الأنبا سمعان.. محافظات مصر تحتفل بـ عيد الميلاد»، كما احتوت على ملف عن عظة الجبل «رسائل الراعي الصالح لخلاص البشرية»، مبينة أنّه العدد مميز نظرًا للتنويع الذي يحتويه.