قائمة أسعار السلع في معارض القاهرة.. تخفيضات وضوابط لمنع التلاعب

بدأت محافظة القاهرة فتح منافذ ومعارض السلع الغذائية بالقاهرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية لتوفير السلع بشكل مخفض لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنَّ معارض السلع منتشرة بكل الأحياء لخدمة المواطنين وتوفير السلع.

رصدت «الوطن» أسعار السلع الغذائية في معارض القاهرة التي توفرها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومن أسعار السلع التي توفرها معارض القاهرة ما يلي:

أسعار السلع داخل المعارض

سعر سكر 900 جرام بـ13.50 جنيه.

أرز 800 جرام بـ13.50 جنيه.

زيت 700 جرام بـ35 جنيهًا.

سمك كيلوب 42 جنيهًا.

عدس كيلو بـ31 جنيهًا.

تونة قطع بـ21 جنيهًا.

حلاوة طحينية بـ22 جنيهًا.

دقيق كيلو بـ18 جنيهًا.

عسل نحل بـ35 جنيهًا.

مكرونة 350 جرام بـ7 جنيهات.

كاتشب بـ20 جنيهًا.

خل بـ4 جنيهات.

بيف بـ22 جنيهًا.

فول مدمس بـ8 جنيهات.

حليب معلب بـ22 جنيهًا.

كوفي ميكس بـ24 جنيهًا.

طحينة بـ18 جنيهًا.

سردين بـ15.50 جنيه.

سمنة إزاز بـ65 جنيهًا.

تونة مفتتة بـ15 جنيهًا.

عسل امتنان بـ53 جنيهًا.

عسل أسود بـ8.50 جنيه.

ضوابط لمنع التلاعب

وشددت نائب محافظ القاهرة على استمرار أعمال المتابعة بشأن عمل المنافذ والمعارض لتوفير السلع للمواطنين وإزالة أي عراقيل، ومواجهة أي محاولات لجشع البعض ومنع الاحتكار، إذ توفر السلع بأسعار مخفضة للأسر، ويتم التركيز على المناطق الشعبية والأحياء ومشروعات الإسكان البديل، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق للتأكّد من جودة المنتجات وتوفيرها بسعر مناسب للمواطنين.