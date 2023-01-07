ما هي الأنشطة الاقتصادية المربحة في عام 2023؟.. خبير يوضح

يتوقع الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن يكون هناك 6 قطاعات اقتصادية ستكون هي الأكثر رواجا في عام 2023، مشيرا إلى أن اختيار أحد هذه القطاعات للاستثمار فيها سيكون ذات عائد جديد يحفظ قيمة الأموال في ظل الارتفاع الكبير في التضخم، بالإضافة إلى عائد جيد على هذه الاستثمارات.

الاستثمار في القطاع العقاري

وأكد «شعيب»، أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية في العام 2023، مشيرا إلى أنه يعطى عائدا شهريا جيدا في حالة تأجير العقار إذا كان المواطن يمتلك وحدة سكنية أخرى، وأيضا من الأصول التي ترتفع قيمتها كلما مر عليها الزمن، موضحا أن أبرز رجال الأعمال الذين حققوا ثروات كانت بفضل الاستثمار في القطاع العقاري، خصوصا أنه يصل النمو السكاني في مصر نحو 2.5 مليون نسمة كل عام.

الاستثمار في البورصة

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك فرصة كبيرة لحفظ الأموال عبر شراء الأسهم في البورصة، بشرط أن تكون اكتتابات ولا يستمر أكثر من عدة أشهر والخروج عند نقطة مناسبة، تعطي عائدا جيدا، إذ أن البورصة المصرية استهلت العام الجديد 2023 بمؤشرات جديدة للغاية، وحققت أرباحًا غير مسبوقة.

شراء الذهب

وأشار إلى أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار، خصوصا أنه القيمة الحقيقية للنقد، مشيرا إلى أن الثلاث سنوات الماضية خصوصا مع بداية جائحة كورونا حققت أسعار الذهب مكاسب تصل لنحو 100%، ومن يرغب في استثمار أمواله في الذهب يجب أن يقوم بشراء السبائك والجنيهات والابتعاد عن المشغولات لتلافي المصنعية.

قطاع تكنولوجيا المعلومات

واكد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع واعد، خصوصا أن الاستثمار في هذا القطاع يعطى عائد جيد للغاية، موضحا انه يمكن الاستثمار في الشركات الناشئة التكنولوجية، وضخ استثمارات فيها، مشيرا إلى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدلات 16.7% نهاية العام المالى الماضى، بمعدل نمو 16.1% ويعتبر الأعلى نموا بين قطاعات الدولة.