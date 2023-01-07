محافظ القليوبية يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. وطن واحد يجمعنا

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للمطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للمطران مرقص أسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

شعب مصر نسيج واحد

وقال محافظ القليوبية، خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس، «مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديا»، مشيرا أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصري كله واحد، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة في العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.

شارك في الجولة الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الذي أكد خلال اللقاء حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح المحبة والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد في وطن واحد لا يتجزأ في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هدايا تذكارية من الأعمال اليدوية لطلاب التربية النوعية

كما قدم رئيس الجامعة هدايا تذكارية من الأعمال اليدوية لطلاب كلية التربية النوعية بهذه المناسبة مشاركة من الجامعة فى كل المناسبات الوطنية، ودليل قوي على روح الحب والود والتسامح بين طلاب الجامعة مسلمين ومسيحيين، وتطبيق عملي لمقرر سماحة الأديان في المجتمع الجامعي.