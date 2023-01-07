معلومات عن «التربي» المتوفى أثناء حفر قبر سيدة بالخارجة.. «محب للخير»

عمل الخير طيلة عمره وتمسك بصلاته وساعد الآخرين قدر المستطاع فأحسن الله خاتمته، أنه هشام محمد مصطفي، الذي نشأ وترعرع بحي المشارع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ووافته المنية، صباح اليوم السبت، وهو في الخمسين من عمره، أثناء حفر قبر أحد السيدات التي توفيت ليسقط مغشياً عليه، إذ بالجميع يهرول نحوه، لإنقاذه وإفاقته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

حفر قبر سيدة وتوفي

يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل ومعلومات عن التربي المتطوع الذي وافته المنية وهو يحفر قبر سيدة توفيت بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والتي نرصدها في هذا التقرير.

5 معلومات عن حياه «تربي» توفي في الوادي الجديد

نشأ هشام محمد مصطفى، في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، توفي وهو في العقد الخمسين من عمره، ونرصد في 5 معلومات عن التربي المتطوع الذي توفي أثناء حفره لقبر سيدة في الوادي الجديد:

1- تطوع في عمل الخير وحفر الترب مجانا لمدة 25 عاماً ويقوم بالدفن على الطريقة الشرعية.

2- يعمل هشام محمد مصطفى عامل خدمات معاونة بالشئون الإدارية بديوان عام محافظة الوادي الجديد.

3- يمتلك أربعة أبناء ولد واحد وثلاثة بنات.

4- توفي عقب حفر قبر سيدة توفيت في تلك اللحظة أغشي عليه وسقط أرضاً.

5- شيع جنازته مئات المواطنين، وحزنت عليه محافظة الوادي الجديد لحبه للخير إذ كان يساعد أي شخص يحتاج للمساعدة متأثرين بنبأ وفاته، بحسب ما صرح به عبد الخالق أبو زيد أحد أقاربه.

وتابع عبد الخالق أبوزيد، إنه تم الاتصال به فور سقوط التربي على المدافن، «وفي الاتصال الهاتفي أخبروني بأنهم ذاهبون به إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وأنا في طريقي إلى المستشفى جاءني خبر وفاته، وقمنا بإخبار زوجته وأولاده الذين انهاروا تماماً لأنه كان من الصالحين المخلصين إذ لا يترك صلاة الفجر طيلة حياته ويفعل الخير».