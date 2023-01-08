«كهرباء البحيرة» تقدم نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة

قدّمت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، في قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على «فيس بوك»، عددًا من النصائح التي يجب اتباعها؛ لتخفيض استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، مشيرةً إلى أنّ المستهلك أصبح أكثر حرصًا ووعيًا في متابعة استهلاكه للكهرباء وخصوصا متابعة قراءة عداد الكهرباء.

- استخدام مصابيح إضاءة غير موفرة للكهرباء

وذكرت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، في منشورها، أنّه يتعين على المستهلك استبدال مصابيح الإضاءة بنوع موفّر للطاقة من الأنواع الجيدة، وألا يتجه إلى اللمبات رخصية الثمن لأنه سيضطر إلى تغييرها مرات عدة، لأنها تتعرض للتلف بسرعة.

- ترك المصابيح مضاءة دون داعٍ

وأوضحت أنّ ترك الإضاءة دون داعٍ سلوك ضار، يتعين على أفراد الأسرة التوقف عنه، لترشيد الاستهلاك.

- استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة

وأكدت أنّ هناك أنواعًا من الغسالات الكهربائية والمكيفات معروف عنها أنّها موفرة للطاقة، وعلى رب الأسرة الاستعلام عن تلك الأنواع والتحقق من مقدار ما توفره من كهرباء ولا يتعجل الشراء، حتى وإن كانت هذه الأنواع غالية الثمن عن غيرها لكنّها على المدى البعيد سيكون لها أثرًا واضحًا على انخفاض استهلاك الكهرباء.

- الاقتصاد في استخدام الأجهزة الكهربائية الكثيفة في استهلاك الطاقة

وأشارت إلى أنّه يجب الاقتصاد في استخدام المكيفات حيث يمكن أن يجتمع أفرد الأسرة في غرفة واحدة وتشغيل مكيف واحد، كما يمكن الاستعانة بالمراوح الكهربائية كلما سمح الجو بذلك، وعدم تشغيل التكييف إلا للضرورة القصوى.