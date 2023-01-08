أماكن عمل منافذ وسيارات الخدمات المتنقلة بشركات المياه في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، مواعيد وأماكن عمل المنافذ الخارجية والسيارات المتنقلة لخدمة العملاء في القطاعات والأحياء التابعة لها، الواقعة بنطاق عملها، ضمن خطة الشركة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

أماكن عمل المنافذ الخارجية بشركة المياه اليوم

وكشفت الشركة مياه الشرب، في منشور عبر حسابها على فيس بوك، عن أنّ المنافذ التي تعمل، «الإبراهيمية الخارجي، وسيدي بشر الخارجي، ورشدي، والعامرية الخارجي، وجرين بلازا، وبشاير الخير».

أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وهي «سيارة غرب بأبويوسف أمام الأورمان، وسيارة وسط المنشية أمام فندق آمون، وسيارة شرق الفلكي أمام البنك الأهلي»، على أن تكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

فريق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة

وأوضحت الشركة، أنّ سيارات الخدمات المتنقلة تقدم خدمات «التعاقد على العدادات، واستقبال شكاوى دفع فواتير، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، ودفع الفواتير»، لافتا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.