كلب ضال يعقر طفلين وسيدة في قرية بشبيش بالمحلة

شهدت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تعرض سيدة وطفلين من أهل القرية إلى عقر من كلب ضال أثناء سيرهم في أحد الشوارع، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وقال إبراهيم زهير، أحد أهالي قرية بشبيش بدائرة مركز المحلة، إن كلب ضال هاجم 3 اشخاص «طفلين وسيدة» وعقرهم بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج وأخذ المصل، مطالبا المسئولين بمديرية الطب البيطري بالغربية القضاء على الكلاب الضالة خوفا على أسرهم وأطفالهم.

مستشفى المحلة العام يعالج المصابين

وكان قسم الاستقبال في مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، استقبل 3 أشخاص بينهم طفلين وسيدة عقرهم كلب ضال بمنطقة السلام في قرية بشبيش بدائرة مركز المحلة، وتبين أن المصابين «عبد الفتاح. ا. ع ا» و«أحمد. ح .س» و«بشرى. ع»، وجميعهم مقيمون بمنطقة السلام بقرية بشبيش.

حملات للقضاء على الكلاب الضالة

من جانبه كشف مسؤول في مديرية الطب البيطري بالغربية، أن هناك حملات مستمرة للقضاء على الكلاب الضالة، وأن غرفة عمليات المديرية تلقت إخطارا بالواقعة، وعلى الفور تم توجيه فريق من الطب البيطري بالتنسيق مع مركز ومدينة المحلة الكبرى والوحدة المحلية إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابساتها، ومطاردة الكلب الضال، والقضاء عليه.