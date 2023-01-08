حبس المتهم بسرقة مسكن سيدة في القاهرة 4 أيام.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بسرقة منزل سيدة في عابدين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحفظ على المضبوطات وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة لتمكن مباحث قسم شرطة عابدين بالقاهرة من سماع صوت استغاثة من إحدى السيدات بالمنطقة من داخل أحد العقارات.

وبالفحص وسرعة الاستجابة تم ضبط شخص له معلومات جنائية سابقة بحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم مزورة، ومبلغ مالي، وبخاخة مبيدات حشرية.

وقائع سرقة المساكن بأسلوب المغافلة

وعقب تقنين الإجراءات، وبسؤال المتهم، أقر بأنه طرق باب المجني عليها وأوهمها بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالي، وخلال ذلك شاهدته يسرق حافظة النقود خاصتها من داخل أحد الإدراج بغرفة النوم فاستغاثت ولاذ بالفرار وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بالإضافة لعدة وقائع سرقة داخل المساكن بأسلوب المغافلة وتحرر محضر بالواقعة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».